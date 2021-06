BMW-Fahrer klaute Stoßstange für demoliertes Auto

Nicht schlecht gestaunt hat der Besitzer eines 525er BMWs in Bürs am Freitagmorgen, als er zu seinem Auto ging und bemerkte, dass die vordere Stoßstange fehlte. Der verdutzte Eigentümer zeigte den Diebstahl bei der Polizei ein. Dreieinhalb Stunden später erhielt die Exekutive den Hinweis, dass bei einer Wohnanlage ebenfalls ein BMW ohne vordere Stoßstange stehen würde - ebenfalls in Bürs. Die Polizeibeamten machten sich sofort auf den Weg zur Wohnanlage und fanden im Keller die gestohlene Stoßstange. Der 24-jährige Besitzer des ramponierten BMW gab zu, die Stoßstange zuvor einfach geklaut zu haben.