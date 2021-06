EU-Parlament stimmt für ein Verbot von Käfigen

Über 300 Millionen Tiere in Käfigen

Bis heute sind über 300 Millionen Schweine, Hühner, Kälber, Enten, Wachteln und Kaninchen in der EU gezwungen, in Käfigen zu leben. In Österreich gibt es nach wie vor Käfige für Sauen (Kastenstand) und Wachteln; für Legehennen gilt seit Beginn 2020 ein Verbot der Käfighaltung. „Schon rund um die Geburt wird das Muttertier in einen körpergroßen Käfig gesperrt, um das Erdrücken der Ferkel zu verhindern. Die mangelnde Bewegungsfreiheit ist für die Sau natürlich extrem unangenehm“ sagt „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner über Kastenstände.