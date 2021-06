Motorradfahrer (62) knallte frontal in ein Reh

Der Motorradfahrer kam dadurch zu Sturz, schlitterte mehr als 50 Meter über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitschiene. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal gebracht werden. Seine am Sozius mitgefahrene 60-jährige Ehegattin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach ärztlicher Erstversorgung ebenfalls in das Krankenhaus Spittal gebracht. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden. Das Rehwild verendete auf der Unfallstelle und wurde durch einen Jagdausübungsberechtigten entfernt.