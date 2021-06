Das war die Ursache für verzögerte „Zeit im Bild“

Minutenlang mussten die Österreicher am Mittwochabend auf den Start der „ZiB 1“ warten: Statt der Nachrichtensendung sahen sie zunächst nur einen Platzhalter-Bildschirm, Tarek Leitner und Nadja Bernhard starteten mit Verzögerung in die Hauptnachrichten. Am Tag nach der Panne hat der ORF nun verraten, woran es lag: einem Systemabsturz.