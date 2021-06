TV-Zuseher mussten minutenlang auf ZiB warten

Verwunderung hat am Mittwochabend bei den ORF-Zusehern geherrscht. Sie mussten länger auf den Start der ZiB 1 warten, was zu einigen heiteren Kommentaren in den sozialen Netzwerken führte. Tarek Leitner und Nadja Bernhard entschuldigten sich kurz und knapp für die mehrere Minuten lange Verzögerung der Hauptnachrichten und gingen zum Tagesgeschäft über.