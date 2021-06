Tokio-Entscheidung zwischen Wolffhardt und Kuhnle

Der Kanu-Weltcup von Freitag bis Sonntag in Prag bringt die Entscheidung über den letzten österreichischen Olympia-Platz im Wildwasser-Slalom. Corinna Kuhnle ist dabei trotz ihres vor fünf Wochen in Ivrea in Italien errungen zweiten EM-Titels im Kajak in der Außenseiterrolle.