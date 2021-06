Mehr als 100.000 Haushalte kommen ohne Auto aus

Viele Autos auch in der Steiermark wenig genutzt

Das Potenzial für mehr autofreie Haushalte ist in der Steiermark groß. So sind die Erstautos der steirischen Haushalte durchschnittlich 14.300 Kilometer pro Jahr unterwegs. „Das bedeutet, dass die Autos im Schnitt nur eine Stunde pro Tag fahren und die restlichen 23 Stunden ungenützt herumstehen. Sie sind also eher Stehzeuge als Fahrzeuge“, verdeutlicht VCÖ-Experte Schwendinger. Noch weniger im Einsatz sind die rund 275.000 Zweitautos, die im Schnitt 7.300 Kilometer pro Jahr gefahren werden.