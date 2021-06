„Dann muss ich mich als Trainer hinterfragen“

Gegen Österreich seien die Niederlande aber in jedem Fall „der Papierform nach der absolute Favorit“, betonte Schinkels. Zugleich erinnerte er an den inzwischen fast legendären Europa-League-Abend im Februar 2014, als Salzburg im Sechzehntelfinale Ajax Amsterdam beim 3:0 richtig vorführte. „Das ist nur gegangen, weil Salzburg gemacht hat, was der Holländer nicht will. Und der Holländer will aus dem eigenen Fünfer rausspielen. Franco Foda muss nur vor dem Spiel das Video von dieser Partie zeigen“, sagte Schinkels.