Bruck-Legende trainiert jetzt den Rivalen

In der Gerüchteküche war sein Name in den letzten Tagen immer wieder aufgepoppt - jetzt ist die Katze aus dem Sack. Rene Kramer ist zurück auf der Trainerbank und der Nachfolger von Romas Magelinskas bei Handball-Erstligist HSG Graz! Damit gibt die 52-jährige Bruck-Legende nach fünf Jahren sein Steiermark-Comeback.