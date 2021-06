Nonne veruntreute wegen Spielschulden 835.000 $

Nonnen haben sich ja eigentlich dazu verpflichtet, ein Leben mit Verzicht und in Armut zu führen - doch ihr Gelübde dürfte eine 73-jährige Nonne aus dem US-Bundesstaat Kalifornien nicht so ernst genommen haben. Sie widerstand der Versuchung von Casinos nicht und griff in die Kasse der St. James Catholic School in Torrance, um ihre Spielschulden zu begleichen. Im Laufe von mindestens zehn Jahren soll sie so 835.000 Dollar (ca. 685.000 Euro) veruntreut haben.