Synchronschwimmen: Alexandris auf Olympia-Kurs

Am Samstag finden zunächst der Kür-Vorkampf (10:00 Uhr) und das Technik-Finale (17.00) statt, am Sonntag das Kür-Finale der Top zwölf (15.00). Nach dem Durchbruch in die EM-Medaillenränge Mitte Mai in Budapest mit zweimal Bronze haben die Alexandri-Schwestern weiter an ihrem Programm gefeilt. „Wir haben viel an Technik und Präzision gearbeitet“, erklärte Trainerin Albena Mladenowa im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.