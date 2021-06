Sportlehrer zog Pensionistin (91) aus der Salzach

Warum sie in die Salzach gestürzt ist, weiß noch keiner. Sicher ist: Ohne das beherzte Eingreifen von Donald Unterholzner wäre die 91-jährige Frau nicht mehr am Leben. Der Lehrer vom Musischen Gymnasium in Salzburg rettete die hilflose Pensionistin zusammen mit einem weiteren Helfer nahe des Traklstegs aus dem Fluss.