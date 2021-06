Glanzvolle Festival-Eröffnung mit „Fuchs im Bau“

Er macht anhand einer unkonventionellen Gefängnisschule im Jugendknast und der beiden nicht weniger unkonventionellen Lehrer deutlich, wie dünn die Grenze zwischen Tragik und Komik ist und wie souverän er darauf mit seinen hinreißenden Darstellern wandelt. In jedem Moment sind die oft vorgezeichneten Lebenswege der jungen Delinquenten spürbar, in jedem Augenblick weiß man um die Schicksalsschläge der Lehrer (großartig Maria Hofstätter und Aleksander Petrovic), und doch zeichnet den Film ein ungebrochener Glaube an positive Wendungen aus. Optimismus gepaart mit Hoffnung, was mehr kann man sich in einer Zeit wünschen, in der einem das Gefühl aus einem Gefängnis entlassen zu werden, nicht ganz fremd ist. Eine aus der Wand gebrochene Tür hilft da übrigens ungemein!