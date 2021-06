„Mit Kickl glasklare Linie sichergestellt“

Herbert Kickl wurde am Montag einstimmig als FPÖ-Chef designiert - möglicherweise nur, weil seine Kritiker vorzeitig die Sitzung verlassen haben. Hinter verschlossenen Türen sei ihm verdeutlicht worden, dass man sich deshalb auf ihn einigt, weil er alternativlos ist. Wie soll es so jemandem gelingen, die zerstrittenen Lager in der FPÖ zu einen?

Wir haben keine zerstrittenen Lager in der FPÖ. Sonst hätte auch nicht innerhalb einer Woche ein neuer Parteichef einstimmig designiert werden können. All jene, die bis zum Ende der Sitzung bleiben konnten, haben die Entscheidung mitgetragen.