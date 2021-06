Rendi-Wagner fordert 1000-€-Hilfe für Haushalte

Nach 50-Euro-Gastro- und Reparaturgutscheinen, einem - heftig diskutierten - Corona-Pflegebonus in Höhe von 500 Euro und Prämien großer Handelskonzerne an Supermarktangestellte sollen nun Konsumschecks an Privathaushalte ausgeteilt werden, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Geht es nach SPÖ-Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, erhält jeder Haushalt bis zu 1000 Euro - unabhängig vom Einkommen. Das Geld soll in Restaurants, beim Wirten, in der Hotellerie, in Fitnessstudios, bei Frisören oder in der Kultur eingelöst werden können.