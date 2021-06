Wiens Finanzen weisen Minus von 1,1 Mrd. Euro auf

„Stresstest gut gemeistert“

Dennoch zeigt sich Hanke überzeugt; Wien hat den „Stresstest“ Pandemie bisher gut gemeistert. Der Großteil der Ausgaben - knapp 50 Prozent des Gesamtbudgets - sei in jenen Bereichen gelegen, die während der Corona-Krise besonders bedeutsam waren: 2,5 Milliarden Euro flossen in die Gesundheit, 2,2 Milliarden Euro in Sozialmaßnahmen und 2,7 Milliarden Euro in die Bildung.