Fahrerkabine senkte sich: Lkw-Fahrer (40) tot

Mit Reparaturarbeiten an seinem Schwerfahrzeug ist ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer am Montagabend in der Steiermark beschäftigt gewesen, als es plötzlich zu einem tragischen Unglück kam. Der Arbeiter hatte sich gerade in den Motorraum des Lkw gebeugt, als sich aus noch unbekannter Ursache die Fahrerkabine senkte. Der 40-Jährige starb.