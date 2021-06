Linzer Flughafen heizt schon den Herd ein

Gemeinsam mit Gastronomie-Partner DoN wurde in Hörsching neben dem im August des Vorjahres eröffneten Lokal Frederick & Sons in der Eingangshalle auch im Transitbereich ein neues Kulinarik-Angebot geschaffen, das Flughafen-Chef Norbert Draskovits und DoN-Eigentümer Josef Donhauser am Montag vorstellten.