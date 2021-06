Havertz herausragend! Deutschland zerlegt Lettland

Deutschland bestreitet in Düsseldorf gerade seine EM-Generalprobe. Im Vorfeld hoffte man auf eine DFB-Mannschaft mit viel Spielfreude, dass aber so ein Spektakel kommt, dachten nur wenige. In der zweiten Hälfte traf Timo Werner zum 6:0. Lettland konnte mit einem sehenswerten Treffer auf 1:6 verkürzen, doch im Gegenzug traf Sane zum Endstand des Schützenfests.