Frau (91) aus Salzach gerettet

Am Montagnachmittag hat ein Passant eine 91-Jährige aus der Salzach gerettet. Als die Rettungskräfte auf der Höhe des Traklsteges ankamen, war die Frau bereits in Sicherheit. Warum die 91-Jährige, stark verwirrte Frau in der Salzach war, war nicht bekannt. Der Notarzt versorgte die Frau – sie wurde nur bedingt ansprechbar und unterkühlt mit der Rettung ins Landeskrankenhaus eingeliefert.