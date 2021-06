Was tun wir jetzt für die Jugendlichen?

Die Jugendlichen haben über ein Jahr zum Schutz der Älteren zurückgesteckt. Jetzt wollen sie endlich feiern, doch ihre Räume im Freien fallen Eskalationen und polizeilichen Machtdemonstrationen zum Opfer. Räumung am Donaukanal, Platzverbot am Karlsplatz! Und das Problem ist nicht nur auf Wien begrenzt, auch in Klagenfurt und Graz lässt sich die Jugend nicht vom Feiern abhalten. Von der Politik gibt es dazu vor allem viele Worthülsen.