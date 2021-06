Günther Matzinger fixierte sein Ticket für Tokio

Nach Doppel-Gold 2012 in London und Bronze 2016 in Rio, jeweils als Leichtathlet, wird Günther Matzinger auch bei den Paralympics in Tokio dabei sein – im Triathlon! Dem Salzburger, dem ein Arm fehlt, reichte Platz fünf beim World-Series-Rennen in Leeds (GB), um das Japan-Ticket auch rechnerisch ins Trockene zu bringen.