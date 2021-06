Stadttheater will Freude bringen und begeistern

Die musikalische Leitung hat Chefdirigent Nicholas Milton, der auch das Programm der Konzerte des KSO erstellt hat: „Ich habe die Musiker gefragt: Was inspiriert uns? Wie können wir nach Corona mit Freude begeistern? Und wir laden zu ,An evening with James Bond’ mit Songs aus den Filmen. Mary Carewe, die klingen kann wie Shirley Bassey in Goldfinger und Adele in Skyfall, wird die Titelmelodien interpretieren“, so Milton, der „das Publikum erreichen, die Freude zurückbringen und begeistern“ will.