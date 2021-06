Polizei im Dauereinsatz: Wilde Partys nach 22 Uhr

Gastronomen gegen neue Öffnungsregelung

Nicht so erfreut über die Massenansammlungen sind die Wirte der Klagenfurter Nachtgastronomie, die vor allem die Sperrstunden-Regelungen kritisieren. „Speziell in der Herrengasse herrschte in den letzten Tagen ein regelrechter Kriegszustand. Da verblasst sogar der Ballermann auf Mallorca“, sagt Teatro-Chef Gert Höferer: „Ein kontrolliertes Aufsperren würde die Ansammlung in der Gasse auflösen. Zusperren um 24 Uhr ist einfach viel zu früh!“