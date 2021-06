Von „Satanistinnen“ getötete Nonne seliggesprochen

Eine italienische Nonne, die im Juni 2000 von drei minderjährigen Schülerinnen getötet worden ist, ist am Sonntag in Italien seliggesprochen worden. Die Seligsprechung im lombardischen Bergdorf Chiavenna fand am selben Kalendertag statt, an dem die Ordensfrau Maria Laura Mainetti erstochen wurde. Am Ende des Seligsprechungsverfahrens wurde festgestellt, dass die Nonne als Märtyrerin des Glaubens gestorben sei und daher zur Seligen erklärt werden konnte. Mainetti war von den drei Mädchen als „Menschenopfer“ in einer satanischen Kulthandlung getötet worden.