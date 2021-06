Arnautovic blieb beim Comeback „die Luft weg“

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): „Die erste Halbzeit haben wir mit zu wenig Dynamik gespielt, vor allen Dingen hatten wir auch keinen Tiefgang. Uns hat etwas das Tempo gefehlt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, wir hatten auch einige Tormöglichkeiten. Wobei man auch sagen muss, gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir auch Glück in ein, zwei Situationen, wo der Gegner auch ein Tor hätte erzielen können. Insgesamt war die zweite Halbzeit besser. Wir haben dann auch mehr in die Tiefe und schneller gespielt, auch mal Eins-gegen-eins-Situationen gelöst. Wir müssen einfach geradliniger und zielstrebiger zum gegnerischen Tor spielen.“