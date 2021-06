Foda legt sich fest: ER ist unser EURO-Einser!

Die Entscheidung ist gefallen: Österreichs Nationalmannschaft startet mit Daniel Bachmann in die EM! Wie Teamchef Franco Foda am Sonntag vor dem Testspiel gegen die Slowakei bekannt gab, steht der Watford-Profi am 13. Juni im ersten EURO-Match Österreichs in Bukarest gegen Nordmazedonien im Tor.