Österreich bei Nullnummer im Pfosten-Pech

Teamchef Franco Foda setzte neuerlich auf Goalie Daniel Bachmann in der Startformation und kündigte gleich an, dass der Watford-Schlussmann auch im ersten EM-Match am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien beginnen wird. Im Vergleich zum 0:1 gegen England am vergangenen Mittwoch nahm der Coach fünf Änderungen vor - Christopher Trimmel, Philipp Lienhart, Andreas Ulmer, Valentino Lazaro und Grillitsch starteten anstelle von Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Konrad Laimer und Xaver Schlager. David Alaba agierte bis zu seiner Auswechslung zur Pause im Mittelfeldzentrum.