Sicherheit als Erfolgsrezept

Ausstellung: „Auf eigene Gefahr“

Und so verwendet er viel Energie darauf, dieses schiefe und verzerrte Bild zurechtzurücken: In der Wirtschaftskammer als Sprecher der Versicherungen, bei der „Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft“ sowie in der Lehrlingsausbildung sorgt Robert neben der Image-Pflege auch für Information, Aufklärung und Hilfeleistung. Und er engagiert sich zudem kulturell, sei es bei der aktuell im „vorarlberg museum“ laufenden Ausstellung „Auf eigene Gefahr“ wie auch in der historischen Schau über das Bregenzer Marienheim, wo die VLV derzeit untergebracht ist.