Zwei Regattaboote kenterten in Bodensee-Sturm

Am Samstag wurde eine Segelregatta mit Start in Romanshorn veranstaltet. Aufgrund von auftretenden Sturmböen kenterten im österreichischen Zuständigkeitsgebiet des Bodensees - im Mündungsbereich des Neuen Rheins und des Wetterwinkels - zwei Segelboote mit insgesamt sieben Personen an Bord.