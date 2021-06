Wohnwagen löste sich und blockierte Tauernautobahn

Kurz nach dem Tauerntunnel kam es am Samstagnachmittag zum Unglück. Eine 63-jährige Lenkerin verringerte in einer Kurve die Fahrgeschwindigkeit. Dabei kam der am Auto befestigte Wohnwagen ins Schleudern, brach aus und riss mit der Deichsel vom Pkw ab. Der Wohnwagen kam quer über beide Fahrstreifen zu stehen. Durch den Unfall wurden der Pkw, der Wohnwagen sowie die Leitschiene im Unfallbereich beschädigt. Verletzt wurde niemand.