Urlauber folgten Navigation und kamen von Weg ab

Ein deutsches Urlauberpaar machte sich am Freitag mit ihrem Campingbus auf den Weg über den Nöringsattel in den Nockbergen und verließen sich dabei auf die Handynavigation. Sie sind aber falsch abgebogen und kamen in weiterer Folge vom Weg ab, sodass das Fahrzeug stecken blieb. Erst am nächsten Tag alarmierten die Touristen die Einsatzkräfte.