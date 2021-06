„Dumm, Mist“: Verstappen tobt nach Baku-Qualifying

Der WM-Führende Max Verstappen war nach seinem Crash im Abschlusstraining und dem enttäuschenden dritten Platz im Qualifying in Baku am Samstag nicht zu Späßen aufgelegt. „So eine dumme Quali, mit all diesen roten Flaggen. Auf einem Straßenkurs musst du leider mit all diesem Mist rechnen“, schimpfte der Niederländer.