Max, Stroll, Giovinazzi: Crash-Orgie in Baku

Stroll ging es in Kurve 15 zu ungestüm an und krachte in die Leitplanke. Das rechte Vorderrad riss dadurch. Stroll konnte seinen Aston Martin nicht mehr manövrieren, fluchte im Cockpit, schlug aufs Lenkrad, griff sich an den Kopf. Das Qualifiying war für ihn schon nach wenigen Minuten zu Ende. Die Session musste unterbrochen und konnte nach etwa 15 Minuten wieder gestartet werden.