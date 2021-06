So sexy kann nachhaltige Bademode sein

Von der Stunde Null an hat sich das Unternehmen der Nachhaltigkeit verschrieben, was auch mit Herausforderungen einherging. „Es war gar nicht so einfach, eine Produktionsfirma zu finden, die mit uns zusammenarbeiten wollte und alle Kriterien erfüllen konnte“, erinnern sie sich. Fündig wurden die beiden in Portugal und Indonesien, wobei die asiatische Produktionsstätte in Sachen Nachhaltigkeit sogar noch eine Nasenlänge voraus sei.