Die 99ers angelten sich in Schweden einen Goalie

Der 185cm große und 89kg schwere Goalie zeigte in der ECHL sehr starke Leistungen, kam in der Saison 2015/2016 für die Florida Everblades auf eine Savepercentage von 92%. In der Saison 19/20 holten die Iserlohn Roosters Peters erstmals nach Europa. Auch in der DEL wusste Peters zu überzeugen (knapp 91%). In der abgelaufenen Saison zählte der Kanadier zu den besten Goalies in der Allsvenskan (Schweden) und das beim Nachzügler MODO Hockey.