Gewitter und sintflutartiger Regen am Wochenende

Noch einmal heiß im Osten, dann kommen Gewitter

Am längsten verschont bleibt man zu Beginn des Wochenendes im Donauraum und östlichen Flachland. Beschert wird uns am Samstag zunächst noch ein heißer Sommertag mit bis zu 30 Grad in Wien und Umgebung. Ab dem späten Nachmittag muss man allerdings auch in diesen Regionen mit Gewittern rechnen.