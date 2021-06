Jubiläum für Anästhesie: Man darf auch lachen

Leiter ist Primarius Professor Rudolf Likar. Er umreißt seine Sicht so: „Ich will den Blick auf das Ganze, auf den gesamten Menschen hinter der Erkrankung. Dieser Blick darf auch in einer zunehmend spezialisierten Medizin niemals verloren gehen – in einer solchen erst recht nicht! Der Mensch kommt nicht als Organ zu uns ins Krankenhaus. Er kommt mit seiner Lebensgeschichte.“