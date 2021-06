Almidylle mit schönen Farben und schwarzer Kontur

Hubert Schmalix lebt in Los Angeles. Der 68-jährige Wiener Künstler zählt zu den renommiertesten Malern in Österreich. In der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen stellt er neue Werke vor: Landschaften, in Konturen gebannt – oder Akte. Seine Ehefrau sitzt oft Modell.