Kilometerlanger Grenz-Stau am Reisewochenende

Bis zu zehn Kilometer Stau und eine Wartezeit von mehr als einer Stunde gab es für Urlauber am Donnerstag an der Grenze am Walserberg. Ihre Ziele: Italien und Kroatien. „Es war aber nicht so viel Verkehr wie wir gerechnet haben“, sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC. Sie vermutet, dass die Corona-Regeln doch noch einige von den Reisen abhalten. Der Stau wurde vor allem durch die Corona-Einreisekontrollen verursacht. Auf den Straßen waren erwartungsgemäß viele Deutsche unterwegs, aber auch Niederländer und Belgier hat bereits wieder das Reisefieber gepackt.