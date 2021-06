Sommerliches Wetter bleibt uns (vorerst) erhalten

Im Detail: Am Freitag ist es bis zum Vormittag meist sehr sonnig. Die Luftschichtung ist aber etwas labiler als zuletzt und vor allem im Westen und Süden wachsen Quellwolken im Bergland nachmittags zu lokalen Schauern und Gewittern an. Im Norden, Osten und Südosten ist die Neigung zu Schauern oder Gewittern vergleichsweise gering, Quellwolken bleiben meist flach und somit harmlos. Der Wind in freien Lagen weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Von sieben bis 15 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 23 bis 28 Grad.