Sein neuer Job half Ex-Profikicker beim Stehlen

15 Einschleichdiebstähle sowie sechs Einbrüche in Firmen und Freizeiteinrichtungen, darunter ein Fußballclub, werden dem 33-jährigen früheren Top-Kicker zugeschrieben. In den meisten Fällen ist er laut Polizei auch geständig. Bei der Tatausführung half dem Leondinger, der mit Clubs in der Steiermark, in Salzburg und Kärnten und auch beim LASK in seiner aktiven Kickerzeit Erfolge feierte, sein Job als Sicherheitsmann. So konnte er lohnende Ziele finden und in Firmen ausspionieren, wo die Handkassen sind. Als er den Security-Job aufgab, soll er den Zugangs-Chip behalten haben, der die Türen öffnete. Und er soll sich weiterhin als Sicherheitsmann ausgegeben haben, falls ihn jemand ansprach.