Osttirol: Große Pläne beim Tourismusverband

Weitere Projekte in Aussicht

Von einem „Quantensprung“ im Bereich der Natur- und Familienangebote sprach der Obmann bei den umgesetzten Projekten. Dazu zählen etwa der Iseltrail, der Panoramaweg Herz-Ass Villgratental oder die Rad- und Loipenbrücke am Drauradweg. Um diesen Weg weiter erfolgreich fortzuführen, müsse man weiter investieren und das Angebot erweitern. Geplant sind derzeit etwa eine Kletterhalle in Lienz, das Venedigerzentrum in Prägraten oder ein Brückenkopf in Matrei.