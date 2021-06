Deutschland: Ende eines Mythos oder Krönung Jogis?

Deutschland gehört immer zum Kreis der Favoriten. Mit dem in Überform agierenden Thomas Müller in seinen Reihen wird der „Nationalelf“ bei dieser EM viel zugetraut. Ein EM-Titel wäre die Krönung von Jogi Löws 15-jähriger Tätigkeit als „Bundestrainer“. Wenn aber die Mannschaft des dienstältesten EM-Trainers an der „Todesgruppe“ scheitert, dann droht ihnen der Verlust eines Mythos.