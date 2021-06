Frankreich: Weltmeister will auch Europas Thron

Vor fünf Jahren wurden die Franzosen noch zur Überraschung eines ganzen Kontinents von Portugal im Finale geschlagen, diesmal können sie schon in der Vorrunde Revanche nehmen. Der Favorit für den EM-Titel gewann 2018 die Weltmeisterschaft und will sich nun auch in Europa auf den Thron setzen. Diese EM könnte die extrem erfolgreiche Deschamps-Ära krönen.