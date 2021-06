Arizona will Gaskammern für Hinrichtungen nutzen

Funktionstest der Gaskammer mit primitiven Mitteln

Nach heftiger Kritik an dieser Methode soll die eingemottete Gaskammer nun wieder in Einsatz kommen. Bereits vergangen Sommer wurde diese auf Funktionsfähigkeit getestet - so wurde geprüft, ob die Fenster und Türdichtungen noch intakt sind, Abflüsse wurden von Verstopfungen befreit. Statt tödlichen Chemikalien wurde eine Rauchgranate gezündet, um die Exekution zu simulieren. Die Methoden für den Funktionstest sollen laut der britischen Zeitung sehr primitiv gewesen sein. So sei eine Kerze benutzt worden, um zu überprüfen, ob Gas austritt. Die Flamme wurde an die Fenster und Türen gehalten, ein Flackern hätte dabei undichte Stellen anzeigen sollen.