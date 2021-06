„Befohlene“ Relegation mit Dornbirns Kickerinnen

In Salzburg wurde noch nicht die halbe Meisterschaft gespielt und ist deshalb ungültig. In Tirol steht der SVI als Herbstmeister fest und wurde kürzlich vom Verband aufgefordert, die Aufstiegsrelegation zu spielen. Bei Nichtantreten hätte man die Innsbruckerinnen für die neue Saison um eine Liga tiefer versetzt und mit Punkteabzug bestraft. Deshalb wird am 12. Juni in Dornbirn und am 19. in Innsbruck gespielt. „Wir sind die klaren Favoriten, gehen gut vorbereitet. Egal wie der Gegner auftreten wird, unser Ziel ist der Aufstieg“, erklärt FCD-Trainer Günther Kerber seine Vorstellungen.