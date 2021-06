Sieben-Tages-Inzidenz sinkt auf 17,3

Höhste Inzidenz im Bezirk Oberwart

Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt im gesamten Burgenland weiterhin. Laut aktuellen Zahlen der AGES beträgt diese am Dienstag 17,3. In den Bezirken ist der Wert in Oberwart mit 33,33 am höchsten. Generell ist die Inzidenz in den burgenländischen Bezirken sehr niedrig. Akuell liegt diese in der Landeshauptstadt bei 6,70, in der Freistadt Rust bei einem Wert von 0, Im Bezirk Neusiedl am See bei 1,67, im Bezirk Eisenstadt bei 22,73, im Bezirk Mattersburg bei genau 25, im Bezirk Oberpullendorf bei 8,11, im Bezirk Güssing bei niedrigen 4 sowie im Bezirk Jennersdorf bei 17,65.