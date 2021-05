Marcel Sabitzer: EURO soll ein Karriere-Turbo sein

Große Nachfrage

Gut möglich, dass der Leipzig-Legionär, der auch im Ausland selbst längst zu den Größen zählt, deswegen in jüngster Zeit (medial) kürzergetreten ist: Tottenham, Milan, Liverpool? Das Interesse an Österreichs zweitteuerstem Akteur am Weltmarkt ist riesig, es gäbe viel zu spekulieren, diskutieren. Die Nachfrage nach dem Modell-Athleten hat zuletzt ungeahnte Höhen erreicht. Auch wenn „Sabi“ mit 16 Scorerpunkten für den deutschen Vize-Meister nicht ganz an die Traum-Saison 2018/19 (16 Tore, 11 Assists) inklusive Elite-Liga-Halbfinale anschließen konnte.