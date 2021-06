H&M x Brock Collection: Die Must-haves des Sommers

„Simpel gestylt und zugleich aussagekräftig“

Maria Östblom, Head of Design bei H&M, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem, für luxuriöses Handwerk, einzigartige Schnitte und Materialien bekannten und von Celebrities geliebten Label Brock Collection. Unter anderem liegt die Schönheit ihrer Designs in ihrer Bodenständigkeit, sie können simpel gestylt werden und sind zugleich aussagekräftig - ich denke, dass das ihr Schlüssel zum Erfolg ist. Wir wollen mit dieser Kollektion Romantik zelebrieren und dieses Gefühl vielen Menschen zugänglich machen. Durch die Verwendung von nachhaltigeren Materialien hoffen wir eine Kollektion kreiert zu haben, in die sich unsere Kund*innen verlieben werden.“